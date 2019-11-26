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РИА Новости

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

23:41 26.11.2019 (обновлено: 23:42 26.11.2019)
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© U.S. Air Force photo by Senior Airman Tristan BieseПервая леди США Меланья Трамп
Первая леди США Меланья Трамп
© U.S. Air Force photo by Senior Airman Tristan Biese
Первая леди США Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Громкие неодобрительные возгласы в аудитории начались сразу после того, как Трамп вышла на сцену, и продолжались около пяти минут, пока она говорила. Небольшое число участников мероприятия, напротив, приветствовали первую леди.
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"Я не могу припомнить другое мероприятие, где ее приняли бы хуже", - сообщила коллегам-журналистам ветеран пула первой леди Кейт Беннетт.
Речь была посвящена инициативе Меланьи Трамп "Будь лучшим". Эта инициатива сосредоточена на здоровом образе жизни, обеспечении безопасности в онлайн-пространстве и предотвращении случаев зависимости от лекарств-опиоидов.
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Меланья ТрампСШАВ мире
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