ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Первую леди США Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.

Громкие неодобрительные возгласы в аудитории начались сразу после того, как Трамп вышла на сцену, и продолжались около пяти минут, пока она говорила. Небольшое число участников мероприятия, напротив, приветствовали первую леди.

"Я не могу припомнить другое мероприятие, где ее приняли бы хуже", - сообщила коллегам-журналистам ветеран пула первой леди Кейт Беннетт.