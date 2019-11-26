Россия показала США гиперзвуковой комплекс "Авангард"

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Американским инспекторам в рамках выполнения договора СНВ-3 показали Американским инспекторам в рамках выполнения договора СНВ-3 показали ракетный комплекс "Авангард" , сообщили в Минобороны

Комплексы намерены поставить на боевое дежурство в декабре.

Россия стала первой страной в мире, которая официально заявила о наличии гиперзвукового оружия. Так, "Аванград" может совершать межконтинентальные полеты со скоростью больше числа Маха в 20 раз. Более того, ракеты могут маневрировать как по высоте, так и вбок. Такие характеристики делают "Авангард" неуязвимым для любых ПВО и ПРО.

Договор СНВ-3 остается единственным соглашением между Россией и США, который ограничивает военную мощь государств. Действие документа заканчивается в 2021 году и пока Вашингтон не выразил желания его продлевать.

"Обнуляет планы США"

Заступление "Авангардов" на боевое дежурство обнуляет американские планы нейтрализовать российский ядерный потенциал, считает директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко

В комментарии РИА Новости эксперт напомнил, что "Авангард" – это гиперзвуковой ядерный боевой блок, летящий по непредсказуемой для противника траектории.

"Таким образом перехватить его даже теоретически, не то что бы практически, - не представляется возможным", - отметил он.

По мнению Коротченко, заступление на боевое дежурство ракетных комплексов является подтверждением ранее анонсированных важнейших стратегических программ по созданию нового оружия, о которых говорил президент России Владимир Путин. Эксперт подчеркнул, что это подтверждает то, что их реализация идет в соответствии с запланированными сроками.

Он также назвал принятия "Авангардов" на вооружение вкладом Москвы в предотвращение ядерной войны.