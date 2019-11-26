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РИА Новости

Россия показала США гиперзвуковой комплекс "Авангард"

23:34 26.11.2019
13213
© Минобороны РФРакетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс Авангард
© Минобороны РФ
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Американским инспекторам в рамках выполнения договора СНВ-3 показали ракетный комплекс "Авангард", сообщили в Минобороны.
Комплексы намерены поставить на боевое дежурство в декабре.
Россия стала первой страной в мире, которая официально заявила о наличии гиперзвукового оружия. Так, "Аванград" может совершать межконтинентальные полеты со скоростью больше числа Маха в 20 раз. Более того, ракеты могут маневрировать как по высоте, так и вбок. Такие характеристики делают "Авангард" неуязвимым для любых ПВО и ПРО.
Договор СНВ-3 остается единственным соглашением между Россией и США, который ограничивает военную мощь государств. Действие документа заканчивается в 2021 году и пока Вашингтон не выразил желания его продлевать.
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"Обнуляет планы США"

Заступление "Авангардов" на боевое дежурство обнуляет американские планы нейтрализовать российский ядерный потенциал, считает директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
В комментарии РИА Новости эксперт напомнил, что "Авангард" – это гиперзвуковой ядерный боевой блок, летящий по непредсказуемой для противника траектории.
"Таким образом перехватить его даже теоретически, не то что бы практически, - не представляется возможным", - отметил он.
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По мнению Коротченко, заступление на боевое дежурство ракетных комплексов является подтверждением ранее анонсированных важнейших стратегических программ по созданию нового оружия, о которых говорил президент России Владимир Путин. Эксперт подчеркнул, что это подтверждает то, что их реализация идет в соответствии с запланированными сроками.
Он также назвал принятия "Авангардов" на вооружение вкладом Москвы в предотвращение ядерной войны.
"Для России "Авангард" - это исключительно оружие сдерживания, мы никому не угрожаем, не собираемся нападать", - заключил эксперт.
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АвангардВладимир ПутинБезопасностьВ мире
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Пасан из питерской подворотни решил меряться кое чем с пацаном из высшей лиги. Ложно проецируя на себя могущество СССР, который по его же ущербному мнению лишь с галошами.
27 ноября, 00:23
Harry Ivanov
7000020
Отменили 50 рублей ежемесячного пособия на ребенка и показали гиперзвуковой комплекс. Эффективно сэкономили, видать....
27 ноября, 00:24
Т. С.
8000013
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