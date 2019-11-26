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РИА Новости

Городской совет Нью-Йорка проголосовал за запрет вейпов

23:32 26.11.2019 (обновлено: 23:33 26.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВейпы
Вейпы
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вейпы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Городской совет Нью-Йорка почти единогласно проголосовал за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов), сообщает CNBS.
За это решение высказались 42 члена совета, двое - против. Как рассказал телеканалу представитель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, глава города намерен подписать законопроект.
Ранее законодательное собрание штата Массачусетс одобрило законопроект, предусматривающий запрет вейпов.
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Число смертей из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло в США 40, более 2 тысяч человек пострадали от легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. Если губернатор Массачусетса подпишет принятый законопроект, и он станет законом, Массачусетс будет первым штатом в стране, полностью запретившим ароматизированные электронные сигареты и табачные продукты на законодательном уровне.
Помимо запрета на ароматизированные электронные сигареты, законопроект предусматривает введение акциза на неароматизированные электронные сигареты, включение в страховку консультации для бросающих курить и никотинозаместительную терапию в виде специальных жевательных резинок и никотиновых пластырей. Кроме того, товары с высоким содержанием никотина будут продаваться только в магазинах, доступных лицам от 21 года.
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МассачусетсНью-Йорк (город)СШАВ мире
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