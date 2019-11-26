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РИА Новости

Избранный президент Аргентины намерен отказаться от кредита МВФ

23:14 26.11.2019 (обновлено: 23:15 26.11.2019)
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© AP Photo / Natacha Pisarenko Альберто Фернандес
 Альберто Фернандес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Альберто Фернандес. Архивное фото
МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не станет после вступления в должность использовать оставшиеся 12 миллиардов долларов из кредитной линии МВФ, открытой в прошлом году.
"(Следующее правительство - ред.) Подпишет единое соглашение, первым правилом которого будет отказ от заимствований", - заявил Фернандес в интервью радио Con Vos.
В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга.
МВФ успел перечислить Аргентине 44 из 56,3 миллиардов долларов, выделенных в 2018 году для спасения экономики страны. По информации минфина страны, они были использованы для погашения задолженностей в валюте.
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Альберто ФернандесАргентинаМВФЭкономика
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