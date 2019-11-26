Толстой призвал к строгости в вопросе чистоты публичной речи

"Мне кажется, что очень важна чистота публичной речи. Вот это серьезный момент. СМИ, особенно государственные каналы, телевидение, публичная речь наших политиков, образцы речи актеров театра, кино - это то, что должно быть нормой, предметом подражания. Здесь, может быть, нужно быть строже государству", - заявил Толстой, пояснив, что речь идет "конечно, не о цензуре", однако работа редакторских групп на государственных каналах, в книжных издательствах "действительно, за последние годы немного оставляет желать лучшего".