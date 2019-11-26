Толстой призвал к строгости в вопросе чистоты публичной речи

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Вопрос о деградации русского языка - это вечная дискуссия, однако государству следует быть строже в вопросе сохранения чистоты публичной речи, заявил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры, председатель совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой.
"Мне кажется, что очень важна чистота публичной речи. Вот это серьезный момент. СМИ, особенно государственные каналы, телевидение, публичная речь наших политиков, образцы речи актеров театра, кино - это то, что должно быть нормой, предметом подражания. Здесь, может быть, нужно быть строже государству", - заявил Толстой, пояснив, что речь идет "конечно, не о цензуре", однако работа редакторских групп на государственных каналах, в книжных издательствах "действительно, за последние годы немного оставляет желать лучшего".
По словам Толстого, который принял участие в Берлине в открытии Недели русского языка, вопрос о деградации речевых норм - это "вечная дискуссия, которая была и в восемнадцатом веке, и в девятнадцатом веке, и в двадцатом".
"Язык - это живой организм, и русский язык достаточно жизнеспособен, он регулирует сам себя. Конечно, бывают периоды увлечения заимствованными словами, особенно это бывает в периоды технологических прорывов, потому что в язык начинает входить терминология. Многим удобнее использовать переводную заимствованную терминологию, чем изобретать свою. Сегодня огромное влияние на язык оказывают электронные средства передачи информации, современные молодежные электронные форумы и язык общения на них. Конечно, языковых пуристов пугают эти процессы", - заявил он.