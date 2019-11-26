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РИА Новости

Советник президента назвал имена писателей с "эталонным языком"

22:59 26.11.2019 (обновлено: 23:00 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
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Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры, председатель совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой рассказал РИА Новости на полях открытия Недели русского языка в Берлине о том, язык художественной прозы каких российских писателей он считает эталонным.
"Евгений Германович Водолазкин - он еще и ученый, научный сотрудник Пушкинского дома, ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он занимался долгие годы языком, как ученый, в том числе языком Древней Руси. У него прекрасный язык и в его современной художественной прозе", - заявил Толстой, отвечая на вопрос РИА Новости, язык какого российского современного автора он считает эталонным.
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По словам Толстого, "интересен язык и Алексея Иванова, причем он разный очень в разных его произведениях".
"Кто-то из критиков сделал такое наблюдение, что если сравнить два его произведения с точки зрения языка, то можно предположить, что это написали два разных человека. Это говорит о том, что под концепцию писатель подбирает целую языковую систему", - считает Толстой.
"Прекрасный язык у Владислава Отрошенко, это писатель с юга России с очень ярким образным языком. Из старшего поколения - жив еще Виктор Лихоносов из той плеяды потрясающих авторов: Распутин, Белов, Астафьев, Федор Абрамов. Он еще из той плеяды с прекрасным, очень нежным языком. Или Борис Якимов, который живет на Дону. Все эти авторы не перебрались в Москву, они живут в своей языковой стихии", - сказал советник президента.
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КультураВладимир ТолстойРоссия
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