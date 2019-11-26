Советник президента назвал имена писателей с "эталонным языком"

"Евгений Германович Водолазкин - он еще и ученый, научный сотрудник Пушкинского дома, ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он занимался долгие годы языком, как ученый, в том числе языком Древней Руси. У него прекрасный язык и в его современной художественной прозе", - заявил Толстой, отвечая на вопрос РИА Новости, язык какого российского современного автора он считает эталонным.

"Кто-то из критиков сделал такое наблюдение, что если сравнить два его произведения с точки зрения языка, то можно предположить, что это написали два разных человека. Это говорит о том, что под концепцию писатель подбирает целую языковую систему", - считает Толстой.

"Прекрасный язык у Владислава Отрошенко, это писатель с юга России с очень ярким образным языком. Из старшего поколения - жив еще Виктор Лихоносов из той плеяды потрясающих авторов: Распутин, Белов, Астафьев, Федор Абрамов. Он еще из той плеяды с прекрасным, очень нежным языком. Или Борис Якимов, который живет на Дону. Все эти авторы не перебрались в Москву, они живут в своей языковой стихии", - сказал советник президента.