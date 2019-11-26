Трампа пригласили на слушания по импичменту

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера

Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.

"Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите комитету как можно скорее, но не позднее 6 (часов) вечера 1 декабря 2019 года", - пишет Надлер Трампу в письме, которое опубликовал комитет. Он также попросил Трампа определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете.

"Напоминаю, что участие президента и его адвоката в прошлом описывалось комитетом не как право, а как привилегия и знак вежливости (со стороны конгресса - ред.)", - добавил Надлер.

"Хотя мы и приглашаем вас на эти слушания, тем не менее мы напоминаем вам, что если вы продолжите отказывать нам в предоставлении свидетелей и документов... то председатель имеет право применить соответствующие меры", - заключил глава комитета.

Слушания под названием "Конституционные основания для импичмента президенту" назначены на 10.00 (18.00 мск) 4 декабря, говорится в расписании комитета.

Предполагается, что судебный комитет к тому времени уже получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу. Судебный комитет решит, продвигать ли вопрос далее на голосование палаты.