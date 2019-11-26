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РИА Новости

Трампа пригласили на слушания по импичменту

22:51 26.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера.
Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.
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"Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите комитету как можно скорее, но не позднее 6 (часов) вечера 1 декабря 2019 года", - пишет Надлер Трампу в письме, которое опубликовал комитет. Он также попросил Трампа определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете.
"Напоминаю, что участие президента и его адвоката в прошлом описывалось комитетом не как право, а как привилегия и знак вежливости (со стороны конгресса - ред.)", - добавил Надлер.
"Хотя мы и приглашаем вас на эти слушания, тем не менее мы напоминаем вам, что если вы продолжите отказывать нам в предоставлении свидетелей и документов... то председатель имеет право применить соответствующие меры", - заключил глава комитета.
Слушания под названием "Конституционные основания для импичмента президенту" назначены на 10.00 (18.00 мск) 4 декабря, говорится в расписании комитета.
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Предполагается, что судебный комитет к тому времени уже получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу. Судебный комитет решит, продвигать ли вопрос далее на голосование палаты.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
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Джерролд НадлерИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампПалата представителей СШАВ мире
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