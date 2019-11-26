Парламент Каталонии потребовал право голосовать по "самоопределению"

МАДРИД, 26 ноя – РИА Новости. Парламент Парламент Каталонии потребовал права голосовать по вопросу о самоопределении испанского автономного сообщества, несмотря на предыдущие решения Конституционного суда.

Во вторник каталонский парламент принял резолюцию, в которой осудил приговор Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости в октябре 2017 года. Две недели назад Конституционный суд заявил о незаконности тех частей этой резолюции, в которых говорилось о праве на самоопределение и осуждалась монархия. В результате эти части из резолюции были изъяты. Однако фракции партий, отстаивающих независимость автономного сообщества, внесли поправки, в которых они или высказались против решения КС, заявив, что действия суда "противоречат основным правам на свободу слова, идеологии и участия в политике", или потребовали возможность "обсуждать и голосовать по праву на самоопределение, осуждению монархии и признанию суверенитета Каталонии и ее права решать".

Что касается основного текста, то в нем осуждается решение ВС, которое депутаты от сепаратистских партий считают "несправедливым и ограничивающим основные права", содержится требование их освободить, говорится о политическом характере каталонского конфликта, который нельзя решать в судах.

За проголосовали 68 депутатов из 135 – от партий "Левые республиканцы Каталонии", "Кандидатура народного единства" и "Вместе за Каталонию", 21 депутат от соцпартии и Народной партии проголосовали против, представители En Comu Podem (каталонское крыло Podemos) воздержались. Депутаты от крупнейшей фракции "Граждан" покинули зал заседаний.

Пленум парламента Каталонии 12 ноября принял проект резолюции о "праве на самоопределение", в котором говорится о "намерении" парламента "осуществить конкретным способом право на самоопределение и уважать волю каталонского народа". Принятый документ не имеет обязательных юридических последствий.

Региональный парламент 26 сентября принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. В одной из резолюций говорилось, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии.

Конституционный суд ранее принял к рассмотрению ряд исков правительства Испании о незаконности некоторых резолюций каталонского парламента в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. КС также предупредил власти автономного сообщества об уголовной ответственности за несоблюдение его предыдущих постановлений.