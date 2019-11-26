В Колумбии снизят налоги из-за угрозы новых протестов

МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Президент Президент Колумбии Иван Дуке обратился к нации с сообщением о снижении налоговой нагрузки на граждан и создании новых рабочих мест после того, как руководители профсоюзов заявили о выходе из переговоров и возобновлении протеста.

"Размер отчислений малообеспеченных граждан и пенсионеров в фонд здравоохранения будет в течение двух лет снижен с 12% до 4%. Кроме того, в течение трех дней в году будет отменен НДС... Колумбийские семьи смогут в рамках установленных сумм приобретать (без уплаты 16% НДС - ред.) товары массового спроса", - заявил Дуке в ходе выступления из дома правительства, видео которого опубликовано в Twitter

Президент также сообщил, что новый закон об экономическом росте включает полное освобождение от уплаты НДС для малоимущих семей Колумбии, которые составляют 20% населения. Закон, принятый всеми политическими силами страны, будет способствовать созданию рабочих мест и росту социальных выплат.

Выступление Дуке, которого сопровождали министры и парламентарии, последовало после заявления лидеров профсоюзных и общественных движений Колумбии о выходе из диалога с правительством и проведении в среду нового дня национального протеста против экономической и социальной политики президента и правительства.

В воскресенье президент страны объявил о запуске национального диалога для определения экстренных социальных потребностей и политики государства. В рамках этого формата уже прошли встречи правительства с руководителями муниципалитетов и мэрами, профсоюзами и общественными движениями, представителями регулирующих органов и бизнеса.

В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.