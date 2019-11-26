В Колумбии снизят налоги из-за угрозы новых протестов

"Размер отчислений малообеспеченных граждан и пенсионеров в фонд здравоохранения будет в течение двух лет снижен с 12% до 4%. Кроме того, в течение трех дней в году будет отменен НДС... Колумбийские семьи смогут в рамках установленных сумм приобретать (без уплаты 16% НДС - ред.) товары массового спроса", - заявил Дуке в ходе выступления из дома правительства, видео которого опубликовано в Twitter.
Президент также сообщил, что новый закон об экономическом росте включает полное освобождение от уплаты НДС для малоимущих семей Колумбии, которые составляют 20% населения. Закон, принятый всеми политическими силами страны, будет способствовать созданию рабочих мест и росту социальных выплат.
22 ноября, 11:16Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии
Выступление Дуке, которого сопровождали министры и парламентарии, последовало после заявления лидеров профсоюзных и общественных движений Колумбии о выходе из диалога с правительством и проведении в среду нового дня национального протеста против экономической и социальной политики президента и правительства.
В воскресенье президент страны объявил о запуске национального диалога для определения экстренных социальных потребностей и политики государства. В рамках этого формата уже прошли встречи правительства с руководителями муниципалитетов и мэрами, профсоюзами и общественными движениями, представителями регулирующих органов и бизнеса.
В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.