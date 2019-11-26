Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T22:13+0300
https://ria.ru/20191126/1561640275.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_0:200:5472:3278_1036x0_80_0_0_8a827271796a38caa5f9389404e8c9be.jpg
РИА Новости

В Колумбии снизят налоги из-за угрозы новых протестов

22:13 26.11.2019
157
© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Колумбии Иван Дуке. Архивное фото
МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке обратился к нации с сообщением о снижении налоговой нагрузки на граждан и создании новых рабочих мест после того, как руководители профсоюзов заявили о выходе из переговоров и возобновлении протеста.
"Размер отчислений малообеспеченных граждан и пенсионеров в фонд здравоохранения будет в течение двух лет снижен с 12% до 4%. Кроме того, в течение трех дней в году будет отменен НДС... Колумбийские семьи смогут в рамках установленных сумм приобретать (без уплаты 16% НДС - ред.) товары массового спроса", - заявил Дуке в ходе выступления из дома правительства, видео которого опубликовано в Twitter.
Президент также сообщил, что новый закон об экономическом росте включает полное освобождение от уплаты НДС для малоимущих семей Колумбии, которые составляют 20% населения. Закон, принятый всеми политическими силами страны, будет способствовать созданию рабочих мест и росту социальных выплат.
Колумбия
22 ноября, 11:16
Эксперт оценил возможные последствия протестов в Колумбии
Выступление Дуке, которого сопровождали министры и парламентарии, последовало после заявления лидеров профсоюзных и общественных движений Колумбии о выходе из диалога с правительством и проведении в среду нового дня национального протеста против экономической и социальной политики президента и правительства.
В воскресенье президент страны объявил о запуске национального диалога для определения экстренных социальных потребностей и политики государства. В рамках этого формата уже прошли встречи правительства с руководителями муниципалитетов и мэрами, профсоюзами и общественными движениями, представителями регулирующих органов и бизнеса.
В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырех погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Вчера, 10:32
Умер студент, пострадавший в ходе протестов в Колумбии
500000
Обсудить 0
Иван ДукеКолумбияВ мире
Рекомендуем
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В Колумбии лидеры профсоюзов вышли из диалога с властями
Альберто Фернандес
Избранный президент Аргентины намерен отказаться от кредита МВФ
Следы ракет в небе в Израиле
Израильская армия засекла два ракетных пуска из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп
Трампа пригласили на слушания по импичменту
Кадр из фильма Гринч – похититель Рождества
Зрители перечислили интересные закадровые факты из новогодних фильмов
Сторонники независимости Каталонии
Парламент Каталонии потребовал право голосовать по "самоопределению"
Кареты скорой помощи в Ираке
СМИ: в Багдаде шесть человек погибли в результате серии взрывов
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во время выступления на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе, Боливия. 12 ноября 2019
Новые власти Боливии впервые за 11 лет назначили посла в США
Вейпы
Городской совет Нью-Йорка проголосовал за запрет вейпов
Полицейские у дворца Зеленый свод в Дрездене
Россия готова оказать помощь в розыске похищенных в Дрездене сокровищ
Последствия землетрясения в Албании
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Папа Римский в телеграмме Путину заявил, что молится за него
Следы ракет в небе в Израиле
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
СМИ: 15 пострадавших в Доминикане находятся в критическом состоянии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния