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РИА Новости

Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

22:05 26.11.2019 (обновлено: 09:09 27.11.2019)
24012
© Sgt. Arturo GuzmanХорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
© Sgt. Arturo Guzman
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
При этом в Анкаре призвали представителя в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.
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"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", — заявил агентству дипломатический источник.
Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.

"Российская угроза"

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.
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ПрибалтикаСергей ЛавровНАТОПольшаЭстонияЛатвияТурцияСШАЛитваБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В Германии среди мусульманов наблюдается :- если они слушают речь на русском, отворачиваются.
26 ноября, 22:31
Марина С
131220183
Для Эрдогана, который в душе считает себя султаном, все эти европейцы, американцы - неверные гяуры. В то же время россияне гораздо ближе и понятнее, среди них полно мусульман, со многими можно общаться по-турецки (Песков, Жириновский, офицеры в Сирии и т.д.) Это ценят, это - признак уважения, англосаксы же всегда надменны. Так что, если уж с кем-либо вступать в партнерство,то с Россией куда приятнее, да и для здоровья полезнее (это про переворот).
26 ноября, 22:18
Von Stirliz
9573004
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