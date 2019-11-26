Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

При этом в Анкаре призвали представителя в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.

"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", — заявил агентству дипломатический источник.

"Российская угроза"

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.