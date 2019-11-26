Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

При этом в Анкаре призвали представителя в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.
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"Они (турецкие власти – ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", — заявил агентству дипломатический источник.
Другой источник назвал поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.
"Российская угроза"
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.