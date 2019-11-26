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РИА Новости

СМИ: в Багдаде шесть человек погибли в результате серии взрывов

21:40 26.11.2019
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
ДАМАСК, 26 ноя – РИА Новости. Жертвами серии взрывов в иракской столице Багдаде во вторник стали шесть человек, трое ранены, передает иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
"В разных районах Багдада произошла серия взрывов. В районе аш-Шааб на севере города взорвался заминированный мотоцикл, который был припаркован у рынка, также произошел подрыв взрывного устройства рядом с рынком в районе Балядият на востоке столицы", - заявил телеканалу источник.
Еще один заминированный мотоцикл взорвался в районе Шухада аль-Баяа на юго-западе города, отметил источник.
"В результате взрывов погибли шесть человек, ранены трое", - заявил источник.
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
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