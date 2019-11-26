СМИ: в Багдаде шесть человек погибли в результате серии взрывов

"В разных районах Багдада произошла серия взрывов. В районе аш-Шааб на севере города взорвался заминированный мотоцикл, который был припаркован у рынка, также произошел подрыв взрывного устройства рядом с рынком в районе Балядият на востоке столицы", - заявил телеканалу источник.