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РИА Новости

Папа Римский в телеграмме Путину заявил, что молится за него

21:20 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск направил традиционные телеграммы лидерам стран, над которыми он пролетал, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию, среди них оказался президент РФ Владимир Путин, передает служба печати Святого престола.
"Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости", - говорится в телеграмме.
резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
5 июля, 09:52Религия и мировоззрение
Путин рассказал о беседе с Папой Римским
Помимо Путина, приветственные послания были направлены лидерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении и Хорватии.
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Папа РимскийВладимир ПутинРоссияВ мире
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