Папа Римский в телеграмме Путину заявил, что молится за него

РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск направил традиционные телеграммы лидерам стран, над которыми он пролетал, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию, среди них оказался президент РФ Владимир Путин, передает служба печати Святого престола.
"Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости", - говорится в телеграмме.
Помимо Путина, приветственные послания были направлены лидерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении и Хорватии.