Папа Римский в телеграмме Путину заявил, что молится за него

"Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости", - говорится в телеграмме.