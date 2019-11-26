В Уфе эвакуируют жителей многоэтажки из-за пожара в одной из квартир

УФА, 26 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 75 жителей многоэтажки в Уфе, где горит квартира, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в 21.49 (19.49 мск) в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном 16-этажном доме на улице Мушникова города Уфы. На место по повышенному рангу пожара направлены 11 единиц техники и 36 спасателей, медики и полиция.
"Из квартиры на 5 этаже идёт дым. Работают звенья газодымозащитной службы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 75 человек. Эвакуация продолжается", - сообщили в ГУМЧС по региону.
Ведомство информирует, что 22.33 (20.33 мск) открытое горение ликвидировано. Тушение пожара продолжается.