В Уфе эвакуируют жителей многоэтажки из-за пожара в одной из квартир

По данным ведомства, в 21.49 (19.49 мск) в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в многоквартирном 16-этажном доме на улице Мушникова города Уфы. На место по повышенному рангу пожара направлены 11 единиц техники и 36 спасателей, медики и полиция.