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РИА Новости

МИД надеется в Париже достичь прогресса в разведении сил на Украине

21:16 26.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что планируемый саммит нормандской четверки позволит зафиксировать прогресс в урегулировании конфликта на Украине в вопросе разведения сил и продвижения политического процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы находимся в постоянном контакте и с французскими, и с немецкими коллегами. Для этого существуют соответствующие каналы, но наша позиция в отношении нормандского формата не изменилась - мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта", - заявил Грушко в кулуарах Форума по внешней политике в Берлине, организованного фондом имени Кёрбера.
Он пояснил, что имеется в виду ситуация в сфере безопасности, разведение сил, которое удалось завершить в ноябре в трех пилотных точках, а также продвижение в политическом урегулировании, в частности в принятии "формулы Штайнмайера".
"Принятие украинской стороной "формулы Штайнмайера" как основы для политического урегулирования является ключевым элементом для успеха саммита. Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что нормандский формат продолжает выполнять важную функцию как международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигаются контактной группой", - добавил дипломат.
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"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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"Нормандская четверка"МИД РФАлександр ГрушкоРоссияПарижУкраинаВ мире
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