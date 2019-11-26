МИД надеется в Париже достичь прогресса в разведении сил на Украине

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что планируемый саммит нормандской четверки позволит зафиксировать прогресс в урегулировании конфликта на Москва рассчитывает, что планируемый саммит нормандской четверки позволит зафиксировать прогресс в урегулировании конфликта на Украине в вопросе разведения сил и продвижения политического процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы находимся в постоянном контакте и с французскими, и с немецкими коллегами. Для этого существуют соответствующие каналы, но наша позиция в отношении нормандского формата не изменилась - мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта", - заявил Грушко в кулуарах Форума по внешней политике в Берлине, организованного фондом имени Кёрбера.

Он пояснил, что имеется в виду ситуация в сфере безопасности, разведение сил, которое удалось завершить в ноябре в трех пилотных точках, а также продвижение в политическом урегулировании, в частности в принятии "формулы Штайнмайера".

"Принятие украинской стороной "формулы Штайнмайера" как основы для политического урегулирования является ключевым элементом для успеха саммита. Россия, участвуя в подготовке этой возможной встречи, этого саммита, как раз твердо исходит из того, что это минимальное условие, чтобы, во-первых, его провести, во-вторых, действительно показать, что нормандский формат продолжает выполнять важную функцию как международного инструмента, который позволяет закреплять те результаты, которые достигаются контактной группой", - добавил дипломат.