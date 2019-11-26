В Госдуме оценили отмену пособий по уходу за ребенком в 50 рублей

Горожане на прогулке в сквере

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Ольга Окунева прокомментировала в разговоре с порталом НСН отмену пособий в размере 50 рублей по уходу за ребенком

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отмене ежемесячных выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

По словам Окуневой, вместо этого семьи, чей доход не превышает величины двух региональных прожиточных минимумов, буду получать выплату в размере средней зарплаты в регионе до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Эти выплаты начнутся с 1 января 2020 года.

Второго августа Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.