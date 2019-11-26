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РИА Новости

В Госдуме оценили отмену пособий по уходу за ребенком в 50 рублей

21:15 26.11.2019 (обновлено: 21:16 26.11.2019)
20328
© РИА Новости / Андрей ФинтисовГорожане на прогулке в сквере
Горожане на прогулке в сквере
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Окунева прокомментировала в разговоре с порталом НСН отмену пособий в размере 50 рублей по уходу за ребенком
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отмене ежемесячных выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
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По словам Окуневой, вместо этого семьи, чей доход не превышает величины двух региональных прожиточных минимумов, буду получать выплату в размере средней зарплаты в регионе до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Эти выплаты начнутся с 1 января 2020 года.
Второго августа Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
В ходе прямой линии президент заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей с 1 января будут получать выплаты на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.
Семья
11 октября, 14:46
В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком
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Ольга ОкуневаГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А тем уже кто поднял детей с неоценимой поддержкой государства?
26 ноября, 21:40
ll101512
1210001
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