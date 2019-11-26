СК устанавливает причины смерти двоих детей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Двое детей в одной из семей Симферополя погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, еще один ребенок и мать находятся в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Предварительно установлено, что жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия "скорой помощи" мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей – восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.
По данным управления, предварительно, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено.
"Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых – отравление веществом неясной этиологии", - говорится в сообщении.
В настоящее время назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
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