Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

ДУБАЙ, 26 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Как следует из опубликованного во вторник итогового доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК), авиакатастрофа Boeing-737 FlyDubai в Ростове-на-Дону случилась из-за допущенной командиром ошибки пилотирования.

"При первом заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону экипаж выполнил уход на второй круг, когда сработала звуковая сигнализация о сдвиге ветра. Уход на второй круг был выполнен в соответствии со стандартными операционными процедурами. Экипаж два часа находился в зоне ожидания в районе Ростова-на-Дону. Решение о полете в зоне ожидания было принято на основании сводок погоды. Экипаж принял решение совершить повторный заход на посадку, получив от диспетчеров сводку с неполными данными о фактической погоде. Информация не содержала предупреждения о сдвиге ветра", - говорится в полученном РИА Новости комментарии авиакомпании после публикации подготовленного МАК окончательного отчета о причинах катастрофы рейса FZ 981.

Компания предположила, что, "вероятно, командир и второй пилот испытывали операционную усталость при уходе на второй круг, который выполнялся в напряженной рабочей обстановке при высокой турбулентности".

Кроме того, авиакомпания объяснила "когнитивным искажением" вывод окончательного отчета, что во время ухода на второй круг командир воздушного судна не до конца перестроился после предыдущего маневра - захода на посадку. "Это было когнитивное искажение, при котором человек, сам того не осознавая, продолжает выполнять изначальный план, несмотря на смену обстановки. Это известное явление. Его относят к категории человеческого фактора".

На последних этапах полета командир нажал и удерживал кнопки управления стабилизатором в течение 12 секунд. "Предполагается, что длительное удерживание кнопок управления стабилизатором могло быть связано, в частности, с потерей пространственной ориентировки. На заключительном этапе полета командир потерял работоспособность", - отметил авиаперевозчик.

Как заявил по итогам расследования МАК исполнительный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, "на момент происшествия деятельность Flydubai полностью соответствовала нормативным требованиям".

"После тщательного анализа промежуточного отчета, проекта окончательного отчета и результатов собственного внутреннего расследования авиакомпания предприняла ряд превентивных мер совместно с регулятором - Главным управлением гражданской авиации ОАЭ. Эти меры были предприняты еще до публикации окончательного отчета... Авиакомпания оперативно усовершенствовала программы подготовки на тренажере и теоретические занятия, чтобы повысить осведомленность пилотов о проблемах потери пространственной ориентировки и углубить их познания в этой области. Кроме того, Flydubai ввела ряд усовершенствований, дополняющих стандартные процедуры и руководства изготовителя самолета. Все пилоты прошли обучение по обновленным программам, превышающим нормативные требования", - отметил он.