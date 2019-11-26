Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-26T20:41+0300
https://ria.ru/20191126/1561638843.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155263/98/1552639885_0:392:1730:1365_1036x0_80_0_0_c90bdde1a11f73f517c0bed8cee91ca1.jpg
РИА Новости

В Бахрейне при участии мусульман РФ откроется выставка Made in Russia

20:41 26.11.2019
115
CC BY-SA 2.0 / Petr Kadlec / Bahrain World Trade CenterБахрейнский всемирный торговый центр
Бахрейнский всемирный торговый центр
CC BY-SA 2.0 / Petr Kadlec / Bahrain World Trade Center
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) во главе с шейхом Равилем Гайнутдином продолжит вносить свой вклад в укрепление связей России и исламского мира, в том числе, и торгово-экономических, о чем свидетельствует открытие выставки Made in Russia ("Сделано в России") в столице Бахрейна Манаме, сообщил РИА Новости первый зампред СМР Рушан Аббясов.
По словам религиозного деятеля, благодаря инициативе Равиля Гайнутдина более 30 российских компаний открывают для себя рынки стран Персидского залива.
"Актуальность данной выставки подчёркивает тот факт, что уже в первый день были заключены договоры между российскими и бахрейнскими компаниями", - сказал Аббясов.
Он также отметил, что продукция с российской маркировкой "Халяль" давно перешагнула свои конфессиональные рамки. Она, подчеркнул Аббясов, заслуженно завоевала свое место не только на отечественном рынке, но и нашла потребителя и за рубежом.
"Мы продолжим презентовать торговые, экономические и инвестиционные возможности нашей страны в арабо-мусульманском мире",  - сказал первый зампред СМР.
Аббясов подчеркнул, что проведение международной выставки в Манаме стало возможным благодаря тесному сотрудничеству СМР и Российско-Бахрейнского Делового Совета и при активной поддержке Торгово-промышленных палат России и Бахрейна, а также Благотворительного фонда "САФМАР".
Выставка Made in Russia завершит свою работу 26 ноября.
300001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовРавиль ГайнутдинМоскваБахрейнРоссияЭкономика
Рекомендуем
76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия
Режиссер перенесла съемки фильма из-за состояния здоровья Катрин Денев
«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»
Мусульмане России скорбят по жертвам стихии в Албании и готовят помощь
Умные счетчики
Эксперт рассказал о функционале "умных" электросчетчиков
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о требованиях к распродажам
Флаги Китая и России
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста
Здание Европарламента в Брюсселе
ЕП предложила скорректировать торговый договор Евросоюза с Украиной
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Последствия землетрясения в Албании
СМИ: число жертв землетрясения в Албании возросло до 18 человек
Могила с головой пророка Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
Минтуризма Сирии: число паломников за год выросло на четверть
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Глава МИД КНР назвал "Силу Сибири" новым стимулом кооперации с Россией
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме прокомментировали позицию Украины по "Северному потоку – 2"
Христос Пантократор – фреска Феофана Грека (раскрашено на компьютере)
Неизвестные забросали камнями здание "непокорной" митрополии в Греции
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
"Плачем и молимся": чего ждут на Александрийском подворье в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния