В Бахрейне при участии мусульман РФ откроется выставка Made in Russia

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) во главе с шейхом Равилем Гайнутдином продолжит вносить свой вклад в укрепление связей России и исламского мира, в том числе, и торгово-экономических, о чем свидетельствует открытие выставки Made in Russia ("Сделано в России") в столице Бахрейна Манаме, сообщил РИА Новости первый зампред СМР Рушан Аббясов.

По словам религиозного деятеля, благодаря инициативе Равиля Гайнутдина более 30 российских компаний открывают для себя рынки стран Персидского залива.

"Актуальность данной выставки подчёркивает тот факт, что уже в первый день были заключены договоры между российскими и бахрейнскими компаниями", - сказал Аббясов.

Он также отметил, что продукция с российской маркировкой "Халяль" давно перешагнула свои конфессиональные рамки. Она, подчеркнул Аббясов, заслуженно завоевала свое место не только на отечественном рынке, но и нашла потребителя и за рубежом.

"Мы продолжим презентовать торговые, экономические и инвестиционные возможности нашей страны в арабо-мусульманском мире", - сказал первый зампред СМР.

Аббясов подчеркнул, что проведение международной выставки в Манаме стало возможным благодаря тесному сотрудничеству СМР и Российско-Бахрейнского Делового Совета и при активной поддержке Торгово-промышленных палат России и Бахрейна, а также Благотворительного фонда "САФМАР".