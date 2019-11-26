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РИА Новости

Продление СНВ-3 отвечает интересам Европы, заявили в МИД Германии

20:34 26.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) отвечает интересам Германии и Европы, заявила статс-секретарь МИД ФРГ Антье Леендертсе.
"Мы должны сохранить то, что осталось (в контроле над вооружениями), я имею в виду СНВ-3. Мы не оставили надежд на продление СНВ-3, потому что он ставит ограничения на два до сих пор крупнейших стратегических арсенала - 90% ядерного арсенала, я имею в виду Россию и США", - заявила она, выступая на Форуме по внешней политике в Берлине, организованном фондом имени Кёрбера.
Она добавила, что "четкий интерес Германии и Европы в том, что должно быть продление". Немецкий дипломат отметила, что "продление может дать нам время, чтобы работать над новыми вызовами".
"Мы потеряли в последние 20 лет столько времени, чтобы не допустить размытия системы (контроля над вооружениям). Мы упустили это время, которое нам было нужно из-за прогресса, который мы сделали в новых технологиях", - добавила Леендертсе.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампМИД ГерманииГерманияЕвропаСШАВ мире
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