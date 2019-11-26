Продление СНВ-3 отвечает интересам Европы, заявили в МИД Германии

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений ( Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ) отвечает интересам Германии и Европы, заявила статс-секретарь МИД ФРГ Антье Леендертсе.

"Мы должны сохранить то, что осталось (в контроле над вооружениями), я имею в виду СНВ-3. Мы не оставили надежд на продление СНВ-3, потому что он ставит ограничения на два до сих пор крупнейших стратегических арсенала - 90% ядерного арсенала, я имею в виду Россию и США", - заявила она, выступая на Форуме по внешней политике в Берлине, организованном фондом имени Кёрбера.

Она добавила, что "четкий интерес Германии и Европы в том, что должно быть продление". Немецкий дипломат отметила, что "продление может дать нам время, чтобы работать над новыми вызовами".

"Мы потеряли в последние 20 лет столько времени, чтобы не допустить размытия системы (контроля над вооружениям). Мы упустили это время, которое нам было нужно из-за прогресса, который мы сделали в новых технологиях", - добавила Леендертсе.

По ее словам, необходимо работать над обоими этими направлениями - решать традиционные вызовы безопасности в стратегической безопасности, но также и заниматься вопросом новых технологий.