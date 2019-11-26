Евросоюз подтвердил проведение заседания комиссии по СВПД в декабре

Ранее в МИД Ирана сообщили, что встреча комиссии по контролю над выполнением СВПД состоится в Вене 6 декабря. МИД КНР также выражал готовность принять участие в этой встрече.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.