Евросоюз подтвердил проведение заседания комиссии по СВПД в декабре

Ранее в МИД Ирана сообщили, что встреча комиссии по контролю над выполнением СВПД состоится в Вене 6 декабря. МИД КНР также выражал готовность принять участие в этой встрече.
"Заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится в Вене 6 декабря. В работе комиссии под председательством генсека Европейской службы внешних действий примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - говорится в сообщении.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
8 ноября, 18:25Отказ от ядерного оружия. Почему для Москвы это фантастика