В Госдуме прокомментировали позицию Украины по "Северному потоку – 2"

Дании это фиолетово. Каков шанс Киева отменить решение по газопроводу? Согласие Дании с маршрутом "Северного потока-2" основано на тщательной экспертизе, заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Киев, между тем, хочет оспорить решение Копенгагена. Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал это намерение.