В Госдуме прокомментировали позицию Украины по "Северному потоку – 2"

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что американские санкции, на которые рассчитывает Киев, не помешают запуску "Северного потока – 2".
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль назвала возможные ограничительные меры дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа.
25 ноября, 08:00Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Белик отметил, что украинский МИД вновь показывает нежелание или невозможность строить "простейшие умозаключения". Он напомнил, что проект трубопровода — один из важнейших факторов энергетической стабильности Европы.
По его словам, глядя на США украинские власти противопоставляют себя Евросоюзу.
"Северный поток – 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода, которые смогут перекачивать 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что "Северный поток – 2" начнет работу в 2020 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
22 ноября, 15:48Сказано в эфиреДании это фиолетово. Каков шанс Киева отменить решение по газопроводу? Согласие Дании с маршрутом "Северного потока-2" основано на тщательной экспертизе, заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Киев, между тем, хочет оспорить решение Копенгагена. Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал это намерение.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Кроме того, против высказываются несколько европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Москва неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.