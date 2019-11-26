Неизвестные забросали камнями здание "непокорной" митрополии в Греции

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Неизвестные во вторник утром забросали камнями и бутылками здание Пирейской митрополии Элладской церкви, которую возглавляет выступивший против признания украинских раскольников митрополит Пирейский Серафим, сообщает греческое церковное агентство Romfea.gr.
По информации издания, территории митрополии нанесен материальный ущерб. В частности, пострадало изображение Иисуса Христа, украшающее фасад здания.
По словам самого митрополита Серафима, он "сожалеет о поведении некоторых из наших собратьев, которые таким образом посягают на нашу святую веру", и "молится за их покаяние и спасение".
На место происшествия прибыло руководство пирейской полиции, начато расследование.
Ранее митрополит Пирейский Серафим запретил на церковной радиостанции своей митрополии передачи митрополита Гортинского Иеремия из-за признания им так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и ее священников-раскольников.
Сам Серафим Пирейский, который возглавляет синодальную комиссию по ересям и сектам, выступает однозначно против признания раскольников. Он заявлял, что патриарх Варфоломей раньше в письмах признавал юрисдикцию Русской церкви в отношении Украины. Серафим назвал неканоническими "объединительный собор" и томос об автокефалии ПЦУ.
По его словам, ошибочное решение Элладской церкви стать вовлеченной в крайне важную проблему, к сожалению, привело к тому, что РПЦ исключила из диптиха имя архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Серафим также отмечает, что действия Русской церкви по исключению из диптихов имен нарушителей полностью соответствуют священным канонам.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.