НАТО видит в контактах с Россией взаимный интерес

"Эта встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи в целях обеспечения предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными руководителями РФ", - говорится в сообщении.