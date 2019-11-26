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РИА Новости

НАТО видит в контактах с Россией взаимный интерес

20:27 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. НАТО видит в контактах с РФ "взаимную заинтересованность" в поддержании линий военной связи для обеспечения предсказуемости, сообщил во вторник альянс.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, сообщили ранее во вторник в Минобороны РФ.
"Эта встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи в целях обеспечения предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высокопоставленными руководителями РФ", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что стороны "договорились о дальнейшем использовании военных линий связи".
Других подробностей повестки переговоров альянс в сообщении не привел.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Вчера, 16:12
Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
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Стюарт ПичВооруженные силы РФВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФНАТОРоссияВ мире
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