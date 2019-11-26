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РИА Новости

Помпео подтвердил гибель гражданина США в результате атаки в Кабуле

20:19 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил в гибель гражданина США в результате атаки на миссию ООН в Афганистане.
Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что мощный взрыв прогремел в воскресенье в одном из районов Кабула, один человек погиб, еще пять получили ранения. Миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) также сообщила на своем сайте о том, что в результате атаки погиб один ее сотрудник.
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"С сожалением я должен подтвердить гибель гражданина США, жителя Калифорнии Онила Ража в ходе произошедшей 24 ноября террористической атаки на автомобиль ООН в Кабуле", - сообщил Помпео журналистам на брифинге в понедельник.
Он выразил соболезнования семье погибшего и близким пяти также пострадавших в атаке гражданских лиц и сотрудников миссии ООН.
"Мы решительным образом осуждаем это нападение", - сказал госсекретарь США.
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