Помпео подтвердил гибель гражданина США в результате атаки в Кабуле

Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что мощный взрыв прогремел в воскресенье в одном из районов Кабула, один человек погиб, еще пять получили ранения. Миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) также сообщила на своем сайте о том, что в результате атаки погиб один ее сотрудник.