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РИА Новости

Гутерреш и Меркель призвали к введению единых стандартов для интернета

20:15 26.11.2019 (обновлено: 22:05 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на открытии Форума по управлению интернетом, отметили важность введения единых стандартов для всемирного подключения к сети, чтобы избежать ограничений свободы слова.
Во вторник в Берлине открылся международный Форум по управлению интернетом, главными темами которого стали вопросы регулирования глобальной сети, ограничения распространения информации, а также вызовы свободе слова и риски работы интернет-компаний. Угрозам, исходящим от онлайн-платформ и социальных сетей, на форуме уделили особое внимание - участники обсудили возможности ограничения работы интернет-компаний, которые ставят под угрозу свободу слова в сети и могут использоваться для манипулирования пользователями.

"Мы должны действовать многосторонне. Нам важно понять, что же составляет ценность свободного интернета. Мы бы уже многого достигли бы, если бы достигли бы согласия по международным стандартам и всемирному подключению к интернету даже в рамках G20", - заявила Меркель.

Она также отметила необходимость всеобщего диалога и многостороннего подхода, подчеркнув, что Германия под эгидой ООН готова формировать новую глобальную политику в области интернета.
Гутерреш в свою очередь отметил, что интернет может использоваться для злоупотребления, и подчеркнул, что существует большая проблема того, как соцсети будут влиять на людей.
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"Интернет – это сила, а ООН призвана обратить внимание на управление интернетом, работая совместно с бизнесом, политиками и гражданским обществом. Все стороны должны договориться об основных принципах, чтобы в своих странах внедрять соответствующее законодательство. ООН назначит технологического посланника, который будет сотрудничать с членами организации по этому вопросу", - заявил Гутерреш.
Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов, участвовавший в программе форума, полагает, что онлайн-платформы должны придерживаться системы полной прозрачности в работе с данными людей, кроме того, он считает необходимым ввести специальный налог, средства которого будут направлены на реальный контроль за деятельностью этих платформ.
"Единственное, что может эффективно противостоять монополии Facebook и Google – это специальный налог, средства от которого будут направлены на реальный контроль за их деятельностью. Кроме того, должна быть обеспечена система полной прозрачности в работе с данными людей. Против этого они, конечно, будут биться насмерть", - заявил Лидов.
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Антониу ГутеррешАнгела МеркельГерманияООНВ мире
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