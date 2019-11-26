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РИА Новости

Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы

20:09 26.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента. В ходе одних из последних слушаний бывший советник Белого дома по Европе и России Фиона Хилл опровергла сообщения о вмешательстве Украины и призвала конгрессменов не распространять ложную информацию.
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"Каждый раз, когда имеется информация, указывающая на то, что какая либо страна вмешалась в американские выборы - у нас не только есть право, но и обязанность отследить это. Я могу вас заверить, что многие страны активно пытались подорвать американскую демократию, верховенство закона...", - сказал он журналистам в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о вмешательстве Украины в выборы.
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Майк ПомпеоДональд ТрампДемократическая партия СШАРоссияСШАУкраинаВ мире
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