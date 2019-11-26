Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента. В ходе одних из последних слушаний бывший советник Белого дома по Европе и России Фиона Хилл опровергла сообщения о вмешательстве Украины и призвала конгрессменов не распространять ложную информацию.

"Каждый раз, когда имеется информация, указывающая на то, что какая либо страна вмешалась в американские выборы - у нас не только есть право, но и обязанность отследить это. Я могу вас заверить, что многие страны активно пытались подорвать американскую демократию, верховенство закона...", - сказал он журналистам в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о вмешательстве Украины в выборы.