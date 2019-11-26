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РИА Новости

Ходовые испытания ледокола "Арктика" начнутся 12 декабря

19:59 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЛедоколы "Сибирь" (справа) и "Арктика" (слева) в Санкт-Петербурге
Ледоколы Сибирь (справа) и Арктика (слева) в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ходовые испытания ледокола "Арктика" начнутся 12 декабря, сообщил журналистам гендиректор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге.
"Двенадцатого декабря", - сказал Кадилов, отвечая на вопрос, когда начнутся ходовые испытания "Арктики".
Ранее на атомоходе начались испытания реакторной установки. Передача "Арктики" в эксплуатацию "Росатому" намечена на первое полугодие 2020 года.
На Балтийском заводе сейчас идет строительство двух серийных атомоходов этого проекта "Сибирь" и "Урал". В августе "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух атомоходов проекта 22220.
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Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Ядерные технологииАрктикаОбъединенная судостроительная корпорацияАрктика (ледокол)РосатомБезопасность
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