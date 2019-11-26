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РИА Новости

В Колумбии лидеры профсоюзов вышли из диалога с властями

19:50 26.11.2019 (обновлено: 20:25 26.11.2019)
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© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
© AP Photo / Ivan Valencia
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019. Архивное фото
МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры профсоюзных и общественных движений Колумбии вышли во вторник из-за стола переговоров с президентом Иваном Дуке и объявили о проведении в среду нового дня национального протеста против экономической и социальной политики правительства.
"Завтра, 27 числа, мы вновь проведем общенациональную забастовку, чтобы потребовать от правительства Дуке приступить к переговорам, а не как это было сегодня, когда организаторам протеста фактически указали на дверь", - заявил генеральный секретарь Единого рабочего профсоюза (CUT) Элиас Фонсека в интервью каналу Impacto TDN.
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Перед встречей с лидерами профсоюзов президент Дуке заявил в своём Twitter, что это формат, в котором правительство намерено прислушаться к требованиям оргкомитета акций протеста. "Сейчас начинается встреча с Национальным комитетом протеста, в ходе которой мы с коллегами из правительства внимательно выслушаем их", - написал Иван Дуке.
В воскресенье президент страны объявил о запуске национального диалога для определения экстренных социальных потребностей и политики государства.
В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырёх погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
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Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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Иван ДукеКолумбияВ мире
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