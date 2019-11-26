В Колумбии лидеры профсоюзов вышли из диалога с властями

МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Лидеры профсоюзных и общественных движений Лидеры профсоюзных и общественных движений Колумбии вышли во вторник из-за стола переговоров с президентом Иваном Дуке и объявили о проведении в среду нового дня национального протеста против экономической и социальной политики правительства.

"Завтра, 27 числа, мы вновь проведем общенациональную забастовку, чтобы потребовать от правительства Дуке приступить к переговорам, а не как это было сегодня, когда организаторам протеста фактически указали на дверь", - заявил генеральный секретарь Единого рабочего профсоюза (CUT) Элиас Фонсека в интервью каналу Impacto TDN

Перед встречей с лидерами профсоюзов президент Дуке заявил в своём Twitter , что это формат, в котором правительство намерено прислушаться к требованиям оргкомитета акций протеста. "Сейчас начинается встреча с Национальным комитетом протеста, в ходе которой мы с коллегами из правительства внимательно выслушаем их", - написал Иван Дуке.

В воскресенье президент страны объявил о запуске национального диалога для определения экстренных социальных потребностей и политики государства.

В акциях протеста в Колумбии на прошлой неделе приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Сообщалось о четырёх погибших и сотнях пострадавших. Граждане выражали протест против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.