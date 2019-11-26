Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T19:47+0300
https://ria.ru/20191126/1561637384.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции

19:47 26.11.2019
2282
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее сообщилось, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.
"Это вызывает обеспокоенность. Мы все еще говорим с турками, пытаемся разобраться в этом вопросе", - сказал он журналистам в ходе брифинга.
Помпео не стал комментировать возможность введения санкций против Турции в этой связи.
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 08:29
Контракт на новые поставки С-400 Турции хотят подписать в 2020 году
6870010
Обсудить 4
Майк ПомпеоF-16С-400 «Триумф»СШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Христос Пантократор – фреска Феофана Грека (раскрашено на компьютере)
Неизвестные забросали камнями здание "непокорной" митрополии в Греции
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме прокомментировали позицию Украины по "Северному потоку – 2"
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Папа Римский в телеграмме Путину заявил, что молится за него
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал Болтона, Помпео и Перри дать показания по импичменту
Сергей Шнуров
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Лидер Группировки Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров поспорил с Васильевой о запросе общества на образованных людей
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала США ракетный комплекс "Авангард"
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Ирина Голосная в суде
Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной
Здание Европарламента в Брюсселе
ЕП предложила скорректировать торговый договор Евросоюза с Украиной
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
НАТО видит в контактах с Россией взаимный интерес
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
Лента новостейМолния