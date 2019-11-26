Васильева призвала сделать микроклимат в школах доброжелательнее

"Вот возьмем фильм "Электроник". Я когда его посмотрел "Приключения Электроника"… сложился какой-то образ, - я жил в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде - сложился образ невероятной школы, которая существует где-то в Москве, мне реально захотелось туда попасть. Сейчас в школу хочется кому-то? Сомневаюсь я", - отметил он.