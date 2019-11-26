Васильева призвала сделать микроклимат в школах доброжелательнее

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Министр просвещения Ольга Васильева обсудила с музыкантом Сергеем Шнуровым тему российских школ, отметив, что хотела бы, чтобы микроклимат в них стал доброжелательнее.
Дискутируя с министром в ходе программы "Диалоги", Шнуров выразил мнение, что в России сложился негативный миф о школе.
"Вот возьмем фильм "Электроник". Я когда его посмотрел "Приключения Электроника"… сложился какой-то образ, - я жил в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде - сложился образ невероятной школы, которая существует где-то в Москве, мне реально захотелось туда попасть. Сейчас в школу хочется кому-то? Сомневаюсь я", - отметил он.
"Я хочу, чтобы школа стала вновь, согласитесь или нет, доброжелательной, доброй школой. Потому что то, что происходит сейчас – именно в микроклимате. Вообще микроклимат должен измениться", - сказала Васильева.