Шнуров назвал российское общество агрессивным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
"К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия – это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим. Та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный", - сказал Шнуров в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
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Он отметил, что агрессия уменьшится только в том случае, если люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.