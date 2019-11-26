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РИА Новости

Шнуров назвал российское общество агрессивным

19:44 26.11.2019 (обновлено: 21:21 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
"К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия – это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим. Та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный", - сказал Шнуров в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
28 октября, 12:57Культура
Шнуров о творчестве "Ленинграда": есть чего стыдиться
Он отметил, что агрессия уменьшится только в том случае, если люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.
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КультураОльга ВасильеваШнур (Сергей Шнуров)РоссияОбщество
Популярные комментарии
нормальный заход. то что этот друг нецензурщину и оскорбления для широких масс сделал нормой, он умолчал. зато вокруг всех назначил виновными
26 ноября, 19:50
Evgeniy Domichev
4410003
Серега у нас не агрессивный, матерно-ласкательный такой, а общество у него агрессивное)))))))
26 ноября, 19:47
Руслан Мурадов
3330103
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