В Ростове-на-Дону вынуждено сел рейс Ереван-Москва

ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Армения", выполнявший во вторник рейс Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в Самолет авиакомпании "Армения", выполнявший во вторник рейс Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону , сообщили в комитете гражданской авиации республики.

"Двадцать шестого ноября самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Армения" с бортовым номером EK 73736, совершавший рейс NGT930 Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета гражданской авиации Армении.

Как сообщил РИА Новости представитель аэропорта Ростова-на-Дону, самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс из Еревана во Внуково, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Ростове по техническим причинам.

В 18.26 мск запасной борт авиакомпании вылетел с пассажирами из Ростова-на-Дону к месту назначения.

Авиакомпания "Армения" основана в 2015 году. Ее основная деятельность - пассажирские и грузовые перевозки. С июля 2016 года выполняет чартерные рейсы по разным направлениям.