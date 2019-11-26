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РИА Новости

В Ростове-на-Дону вынуждено сел рейс Ереван-Москва

19:36 26.11.2019 (обновлено: 19:53 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажирский самолет авиакомпании "Победа" на взлетно-посадочной полосе международного аэропортового комплекса "Платов"
Пассажирский самолет авиакомпании Победа на взлетно-посадочной полосе международного аэропортового комплекса Платов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Армения", выполнявший во вторник рейс Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону, сообщили в комитете гражданской авиации республики.
"Двадцать шестого ноября самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Армения" с бортовым номером EK 73736, совершавший рейс NGT930 Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета гражданской авиации Армении.
Как сообщил РИА Новости представитель аэропорта Ростова-на-Дону, самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс из Еревана во Внуково, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Ростове по техническим причинам.
В 18.26 мск запасной борт авиакомпании вылетел с пассажирами из Ростова-на-Дону к месту назначения.
Опубликовано видео с места экстренной посадки самолета Москва — Анапа
24 ноября, 13:50
Опубликовано видео с места экстренной посадки рейса "Москва — Анапа"
Авиакомпания "Армения" основана в 2015 году. Ее основная деятельность - пассажирские и грузовые перевозки. С июля 2016 года выполняет чартерные рейсы по разным направлениям.
Сейчас авиакомпания, 100% акций которой находятся в частной собственности, осуществляет, в частности, регулярные рейсы в Тель-Авив, Бейрут, Минеральные Воды, Воронеж.
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Boeing 737МоскваЕреванРостов-на-ДонуПроисшествия
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