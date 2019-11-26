В Тамбове автомобиль въехал в группу пешеходов

Авария на перекрестке улиц Советская и Астраханская произошла около 18.30 мск 26 ноября.
"Столкнулись Nissan и ВАЗ-2110. В результате ДТП Nissan выехал на тротуар, где сбил шесть человек, которые готовились переходить дорогу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одна женщина-пешеход погибла на месте, ее личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, ранены еще пять человек, их доставили в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Представитель управления МВД по региону добавил, что у четырех пострадавших - легкие травмы, у одного - средней тяжести.