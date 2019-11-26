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РИА Новости

В Тамбове автомобиль въехал в группу пешеходов

19:35 26.11.2019 (обновлено: 20:01 26.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Женщина погибла, еще пять человек доставлены в больницу в результате наезда иномарки на группу пешеходов в Тамбове, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария на перекрестке улиц Советская и Астраханская произошла около 18.30 мск 26 ноября.
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"Столкнулись Nissan и ВАЗ-2110. В результате ДТП Nissan выехал на тротуар, где сбил шесть человек, которые готовились переходить дорогу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одна женщина-пешеход погибла на месте, ее личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, ранены еще пять человек, их доставили в больницу с различными травмами. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Представитель управления МВД по региону добавил, что у четырех пострадавших - легкие травмы, у одного - средней тяжести.
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МВД РФТамбовПроисшествия
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