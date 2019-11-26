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РИА Новости

Хуситы поприветствовали освобождение арабской коалицией 200 пленных

19:32 26.11.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что приветствуют освобождение арабской коалицией 200 пленных хуситов.
Ранее арабская коалиция сообщила об освобождении 200 пленных хуситов в рамках усилий по реализации соглашения, достигнутого в Стокгольме.
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"Мы приветствуем шаг, о котором сегодня (во вторник – ред.) объявили американо-саудо-эмиратская коалиция и их союзники. Мы призываем их прекратить пытки и бесчинства, пока не будут освобождены все пленные и заключенные коалиции", - сообщил член высшего политсовета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter.
Кроме того, он призвал устроить освобожденным хуситам "массовый прием по прибытию на их дорогую родину".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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