Хуситы поприветствовали освобождение арабской коалицией 200 пленных

"Мы приветствуем шаг, о котором сегодня (во вторник – ред.) объявили американо-саудо-эмиратская коалиция и их союзники. Мы призываем их прекратить пытки и бесчинства, пока не будут освобождены все пленные и заключенные коалиции", - сообщил член высшего политсовета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter.