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РИА Новости

Источник сообщил о новом деле, связанном с историей с Ириной Голосной

19:22 26.11.2019 (обновлено: 19:32 26.11.2019)
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© АГН "Москва"Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
© АГН "Москва"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием замглавы Росалкогольрегулирования Ириной Голосной, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
СК РФ обвинял Голосную в том, что именно ее злоупотребление позволило пивоварам из некоего ООО "Альфа-групп" избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Уголовное дело, однако, в конце концов закрыла прокуратура, уличив следствие в нарушении Уголовно-процессуального кодекса.
"По факту уклонения от уплаты налогов уголовное дело возбуждено и расследуется по статье 199 УК РФ. Речь идет о компании, которая упоминалась на заседании суда по избранию меры пресечения для Голосной", - сказал источник.
Несколько часов назад Мосгорсуд отменил арест Голосной, и до конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО.
Ирина Голосная в суде
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Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной
СК РФ утверждал, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.
Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, считает следствие.
Информированный источник сообщал РИА Новости, что Следственный комитет планирует обжаловать отмену уголовного дела Голосной.
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
25 ноября, 16:50
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