Минобороны Турции сообщило о 17 погибших при взрыве машины в Сирии

"Террористическая организация РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана/Силы самообороны сирийских курдов) продолжает нападения на гражданских лиц к востоку от Евфрата. Погибли 17 человек и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Телль-Халиф к западу от Рас-эль-Айна", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.