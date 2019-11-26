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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T19:15+0300
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РИА Новости

Минобороны Турции сообщило о 17 погибших при взрыве машины в Сирии

19:15 26.11.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Силы самообороны курдов взорвали заминированный автомобиль в районе сирийского города Рас-эль-Айн, 17 человек погибли, более 20 ранены, говорится в сообщении минобороны Турции.
"Террористическая организация РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана/Силы самообороны сирийских курдов) продолжает нападения на гражданских лиц к востоку от Евфрата. Погибли 17 человек и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Телль-Халиф к западу от Рас-эль-Айна", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
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