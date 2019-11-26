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Война в Сирии
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РИА Новости

Меркель объяснила необходимость политических изменений в Сирии

19:15 26.11.2019 (обновлено: 19:16 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что политические изменения в Сирии необходимы для создания условий, при которых беженцы смогут вернуться домой.
По ее словам, одним из пунктов, который стоял на повестке дня в обсуждении с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, была работа спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена в том, что касается конституционного комитета Сирии.
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"Нам нужны политические изменения в Сирии, нам нужна работа над новой конституцией, ведь только таким путем можно гарантировать создание в Сирии условий, при которых однажды беженцы из Иордании, Ливана, Турции и, возможно, из Германии смогут вернуться назад. Сегодня таких условий нет. Поэтому я благодарю ООН за эти усилия", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции с Гутеррешем.
Кроме того, канцлер отметила важность ливийского мирного процесса и поддержала усилия ООН в этом направлении. "Мы надеемся внести свой вклад в политическую стабилизацию Ливии", - добавила она.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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