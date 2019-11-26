Меркель объяснила необходимость политических изменений в Сирии

"Нам нужны политические изменения в Сирии, нам нужна работа над новой конституцией, ведь только таким путем можно гарантировать создание в Сирии условий, при которых однажды беженцы из Иордании, Ливана, Турции и, возможно, из Германии смогут вернуться назад. Сегодня таких условий нет. Поэтому я благодарю ООН за эти усилия", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции с Гутеррешем.