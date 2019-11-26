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РИА Новости

Подмосковные врачи вышли на новый уровень в удалении почечных камней

19:08 26.11.2019
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© РИА Новости / Антон ВергунВрачи проводят операцию
Врачи проводят операцию
© РИА Новости / Антон Вергун
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В подмосковном Воскресенске врачи районной больницы №2 освоили новые методы удаления камней из почек. Подробностями поделился телеканал "360".
Воскресенские медики убирают камни из почек через небольшие проколы, которые не оставляют на теле больших шрамов. Таким образом процесс восстановления пациентов проходит значительно быстрее. Операция занимает от часа до двух.
"Раньше, чтобы удалить такой камень, нужно было сделать здоровенный разрез в поясничной области. Теперь мы эти камни дробим до небольшого диаметра и выводим естественными проколами, то есть на теле у человека остается рубец полтора сантиметра, не более", – отметил заведующий урологическим отделением Алексей Власов.
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