Ремонт 11 искусственных сооружений завершился в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава подмосковного минтранса Алексей Гержик рассказал, что в области завершен ремонт 11 искусственных сооружений, среди которых паромная переправа, путепровод и девять мостовых переходов. Об этом сообщил телеканал Глава подмосковного минтранса Алексей Гержик рассказал, что в области завершен ремонт 11 искусственных сооружений, среди которых паромная переправа, путепровод и девять мостовых переходов. Об этом сообщил телеканал "360"

По словам министра, ремонтные работы проведены в Солнечногорске, Ступине, Пушкине, Луховицах, Орехово-Зуеве, а также в Раменском, Истринском, Егорьевском и Волоколамском городских округах.

Глава ведомства добавил, что на всех сооружениях заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали лестничные сходы, конусы, сопряжения и опоры, а также обустроили системы дренажа и водоотвода и укрепили пролетные строения.