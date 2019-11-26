Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-11-26T19:05+0300
https://ria.ru/20191126/1561636170.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_0:59:1501:903_1036x0_80_0_0_aac181c6bf627714e83aebe753a559fa.jpg
РИА Новости

Ремонт 11 искусственных сооружений завершился в Подмосковье

19:05 26.11.2019
14
© РИА Новости / Евгений БиятовМинистр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава подмосковного минтранса Алексей Гержик рассказал, что в области завершен ремонт 11 искусственных сооружений, среди которых паромная переправа, путепровод и девять мостовых переходов. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра, ремонтные работы проведены в Солнечногорске, Ступине, Пушкине, Луховицах, Орехово-Зуеве, а также в Раменском, Истринском, Егорьевском и Волоколамском городских округах.
Глава ведомства добавил, что на всех сооружениях заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали лестничные сходы, конусы, сопряжения и опоры, а также обустроили системы дренажа и водоотвода и укрепили пролетные строения.
Отмечается, что под ремонтную программу 2019 года попало 26 искусственных сооружений. До конца декабря 15 объектов должны ввести в эксплуатацию, остальные 11 отремонтируют к следующему году.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Автобус движется по заснеженной улице
Из-за холодов усилен контроль за температурой в подмосковных автобусах
Девушка с собакой породы немецкий шпиц на международной выставке собак в Москве
Опрос показал отношение россиян к перевозке животных в транспорте
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Победители первого конкурса управленцев Лидеры России во время презентации клуба Эльбрус
Тест на управленческие навыки стартовал на конкурсе "Лидеры России"
Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018
В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
В Верхневолжье пройдут учения по ликвидации последствий ЧС
Пресс-брифинг соорганизаторов теста по специализации Наука для участников конкурса Лидеры России
Лучших в науке определят в ходе конкурса "Лидеры России"
Александр Шохин
Шохин: законопроект об инвестициях должен быть понятен бизнесу
Линии электропередач
В иркутском поселке ввели режим ЧС из-за аварийного отключения энергии
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Экс-премьер Косово предложил помощь Албании после землетрясения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала основные угрозы для прав человека
Омск
В Омске планируют построить новый детский инфекционный стационар
Владимир Путин и Махмуд Аббас во время встречи
Аббас назвал Россию одним из главных друзей Палестины
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
США выразили соболезнования жителям Албании в связи с землетрясением
Кошка
В ГД хотят создать базу данных с историями болезни домашних животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
Лента новостейМолния