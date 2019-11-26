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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T19:00+0300
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РИА Новости

Замглавы Минобороны обсудил с послом Германии ситуацию в Сирии

19:00 26.11.2019
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Германии в РФ Геза фон Гайром ситуацию в Сирии, а также европейскую безопасность, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Двадцать шестого ноября в Москве заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алекснадр Фомин принял посла Германии в РФ Геза фон Гайра. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, затронули тематику европейской безопасности, а также двустороннее взаимодействие России и Германии", - говорится в сообщении.
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