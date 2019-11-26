Замглавы Минобороны обсудил с послом Германии ситуацию в Сирии

"Двадцать шестого ноября в Москве заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алекснадр Фомин принял посла Германии в РФ Геза фон Гайра. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии, затронули тематику европейской безопасности, а также двустороннее взаимодействие России и Германии", - говорится в сообщении.