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РИА Новости

В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

19:00 26.11.2019 (обновлено: 19:01 26.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛюди гуляют по набережной
Люди гуляют по набережной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, имеющим детей до трех лет, будут выплачивать пособие в размере установленного регионом прожиточного минимума, рассказал депутат Ярослав Нилов.
Так парламентарий прокомментировал указ президента Владимира Путина об отмене ежемесячных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Семья
11 октября, 14:46
В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком
В комментарии телеканалу RT Нилов напомнил, что находящиеся в отпуске по уходу за ребенком россияне получают пособие в первые полтора года. Еще столько же ранее работавшие женщины могут провести дома за свой счет.
"Неоднократно предлагалось продлить норму, при которой женщине можно было бы получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости", — заявил он.
Теперь семьи с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека будут получать выплаты в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в соответствующем субъекте, а предыдущий указ 1994 года о 50-рублевых выплатах утратил силу, заключил депутат.
Женщина с детьми
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Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.
Второго августа Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Во время прямой линии президент заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей со следующего года будут получать выплаты на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.
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Ярослав НиловГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильно! И главное вовремя! А то народ на эти 50 рублей бентли, ягуары покупает, заграницу ездит. Совсем обнаглели. А бедные министры и депутаты им очень завидуют. Так что надо отобрать эти 50 рублей чтобы не шиковали.
26 ноября, 20:41
александр калашников
1640005
Кому 50 рублей, а кому по несколько миллионов в месяц (Сечин и компания).
26 ноября, 20:29
Господин Гражданин
1010302
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