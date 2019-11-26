В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, имеющим детей до трех лет, будут выплачивать пособие в размере установленного регионом прожиточного минимума, Семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, имеющим детей до трех лет, будут выплачивать пособие в размере установленного регионом прожиточного минимума, рассказал депутат Ярослав Нилов.

Так парламентарий прокомментировал указ президента Владимира Путина об отмене ежемесячных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

В комментарии телеканалу RT Нилов напомнил, что находящиеся в отпуске по уходу за ребенком россияне получают пособие в первые полтора года. Еще столько же ранее работавшие женщины могут провести дома за свой счет.

"Неоднократно предлагалось продлить норму, при которой женщине можно было бы получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости", — заявил он.

Теперь семьи с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека будут получать выплаты в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в соответствующем субъекте, а предыдущий указ 1994 года о 50-рублевых выплатах утратил силу, заключил депутат

Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.