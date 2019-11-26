В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, имеющим детей до трех лет, будут выплачивать пособие в размере установленного регионом прожиточного минимума, рассказал депутат Ярослав Нилов.
Так парламентарий прокомментировал указ президента Владимира Путина об отмене ежемесячных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
11 октября, 14:46В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком
"Неоднократно предлагалось продлить норму, при которой женщине можно было бы получить пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости", — заявил он.
Теперь семьи с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека будут получать выплаты в размере прожиточного минимума, установленного для ребенка в соответствующем субъекте, а предыдущий указ 1994 года о 50-рублевых выплатах утратил силу, заключил депутат.
Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.
Второго августа Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста. Во время прямой линии президент заявил, что семьи с доходом порядка 45 тысяч рублей со следующего года будут получать выплаты на ребенка в среднем около десяти тысяч рублей.