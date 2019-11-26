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РИА Новости

В Сербии нашли лабораторию c четырьмя тоннами конопли

18:58 26.11.2019
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© РИА Новости / Питалев ИльяПолиция. Белград
Полиция. Белград
© РИА Новости / Питалев Илья
Полиция. Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Полиция Сербии раскрыла подпольную плантацию и лабораторию по производству марихуаны близ Белграда, где обнаружила около 4 тонн конопли, сообщило МВД.
"Сотрудники МВД по предписанию отдела прокуратуры по оргпреступности раскрыли на сельхозугодьях близ города Стара-Пазова (в 35 километрах от Белграда) подпольную лабораторию по производству марихуаны, где обнаружили 649,4 килограмма готового наркотика и 65,5 тысячи стеблей наркотического растения общей массой 3,9 тысячи килограмма", - указало ведомство.
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13 ноября, 13:53
Основателя Cirque du Soleil задержали по подозрению в торговле наркотиками
Задержан представитель руководства сельхозпредприятия, на чьей территории располагалась плантация и лаборатория, и восемь сотрудников фирмы, подозреваемые в незаконном производстве наркотиков, еще один находится в розыске.
При обысках у подозреваемых также найдены поддельные документы, револьвер и пистолет.
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СербияБелград (город)В мире
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