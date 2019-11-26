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РИА Новости

В Мордовии помогут гражданам продлить трудовую деятельность

18:51 26.11.2019 (обновлено: 18:58 26.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПенсионерка держит трудовую книжку и пенсионное удостоверение
Пенсионерка держит трудовую книжку и пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Больше тысячи человек в Мордовии смогут продолжить работу после наступления пенсионного возраста. Как сообщается на сайте местных властей, в этом году в республике профессиональное обучение завершили 1219 граждан предпенсионного возраста.
Программа "Старшее поколение" в регионе позволяет гражданам получить дополнительное профессиональное образование или квалификационный разряд в совершенно разных отраслях и направлениях деятельности. В этом году больше всего граждан захотели повысить компьютерную грамотность и изучить бухгалтерские программы. По данным властей, в регионе было организовано более 161 образовательной программы.
Главное преимущество проекта состоит в том, что если раньше сотрудники могли повысить квалификацию только по направлению от работодателей, то сегодня достаточно обратиться в службу занятости населения по месту жительства. Однако по-прежнему действуют ограничения по возрасту участников – пройти курсы могут сотрудники организаций, которым до выхода на пенсию осталось пять лет.
Программа будет действовать в республике до 2024 года. Обучение в рамках проекта "Старшее поколение" бесплатное и возможно без отрыва от трудовой деятельности.
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