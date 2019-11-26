Институт в Ижевске опроверг данные о незаконном приеме абитуриентов

УФА, 26 ноя - РИА Новости. Частный Восточно-Европейский институт Частный Восточно-Европейский институт Ижевска опроверг обвинения в незаконном приеме документов на обучение от абитуриентов из Узбекистана

Ранее госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны. Якобы вузы принимают документы от абитуриентов, "не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан", к тому же делают это до сих пор, хотя учебный год давно начался.

"Прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата ведется согласно действующему законодательству РФ. Граждане Узбекистана на 2019-2020 год обучения зачислены не были. Тем не менее, не исключается возможность приема граждан Узбекистана на заочное обучение в вуз, после прохождения ими процедуры нострификации документа об образовании, выданных до вступления в силу соглашения между правительством России и Узбекистана о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней от 30 мая 2019", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в частном Восточно-Европейском институте, расположенном в Ижевске.

В образовательном учреждении пояснили, что "поскольку институтом образовательный процесс на территории республики Узбекистан не ведется, то необходимости в получении разрешающих документов в Госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана нет".