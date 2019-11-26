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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-26T18:43+0300
https://ria.ru/20191126/1561635041.html
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РИА Новости

Богданов заявил о поддержке Россией единства Сирии

18:43 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с делегацией сирийской партии БААС заявил о принципиальной поддержке Москвой территориальной целостности и единства САР, заявили в российском МИД.
Сирийскую делегацию на встрече в Москве возглавил заместитель генерального секретаря партии Хиляль Хиляль.
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"В ходе обстоятельного обмена мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее особое внимание было уделено задаче искоренения терроризма на сирийской земле, проблематике восстановления социально-экономической инфраструктуры страны и создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета САР", - отметили в российском дипведомстве.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Война в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияВ мире
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