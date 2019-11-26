Богданов заявил о поддержке Россией единства Сирии

"В ходе обстоятельного обмена мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее особое внимание было уделено задаче искоренения терроризма на сирийской земле, проблематике восстановления социально-экономической инфраструктуры страны и создания условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета САР", - отметили в российском дипведомстве.