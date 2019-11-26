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РИА Новости

"Дедморозим": жители Пермского края исполнят новогодние желания детей

18:37 26.11.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынДед Мороз во время посещения организации содействия детям с инвалидностью
Дед Мороз во время посещения организации содействия детям с инвалидностью
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Почувствовать себя Дедом Морозом или Снегурочкой, исполнив мечты детей с инвалидностью, оставшихся без родителей, смогут все жители Пермского края, где стартовала ежегодная акция фонда "Дедморозим", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Первые письма юных мечтателей к главному зимнему волшебнику уже опубликованы сайте фонда. Среди заветных желаний в этом году – в основном мягкие игрушки. Например, Виолетта мечтает о большой кукле, Вова – о машинке с пультом управления, обязательно красной с белым полосками. А вот Ника думает о единороге.

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Снегурочка! Меня зовут Ника, мне 7 лет, я хожу в 1-й класс. Я мечтаю получить в подарок единорога! Пусть будет мягкий и белого цвета с радужными лапками и радужным рогом, крылышки чтобы переливались радужными цветами", – написала девочка.

Некоторые письма написаны взрослой рукой. Это значит, что их помогали писать волонтеры, потому что некоторые дети не могут сделать это самостоятельно из-за состояния здоровья, уточнили в пресс-службе. В таких посланиях можно встретить просьбы об ортопедических подушках, бизибордах, предметах бытовой техники или мягких бортах для кровати.
Все это – реальная потребность для детей с инвалидностью. Так, благодаря ортопедическим подушкам маленький Артем будет лежать правильно, а значит, у него будет меньше сводить ноги судорогой. А благодаря блендеру у Глеба всегда будет протертая пища, и он наконец сможет регулярно питаться.
В некоторых письмах юные мечтатели делятся с главным зимним волшебником своими страхами: "Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Я не умею говорить и ходить и очень не люблю темноту. Дорогой Дедушка, подари мне, пожалуйста, напольный ночник в виде зверушки. Пусть ночью он охраняет мой сон".
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В этом году в новогодней акции фонда "Дедморозим" участвуют детские дома для ребят с инвалидностью и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для них письма к Деду Морозу и Снегурочке – это шанс получить немного личного внимания и человеческого тепла.
"Затея "Дедморозим" придумана, чтобы исполнить желания детей, которые встречают Новый год без мамы и папы. Но за 10 лет существования затеи пермяки натворили жизненно важных чудес, которым не нужно повода. В течение всего года они приходят на помощь детям в рамках проектов фонда. Так, к ребятам с инвалидностью возвращается их будущее, в учреждениях появляется семейное окружение, а главное, малыши возвращаются в семьи и остаются рядом с мамой. Однако новогодняя затея все равно остается единственной возможностью уделить личное внимание каждому из этих детей, без исключения", – отметила директор фонда "Дедморозим" Надежда Ли.
Координаторы фонда уже побывали во многих учреждениях, чтобы вместе с детьми и воспитателями подготовить письма Деду Морозу. Сделать маленькое чудо для одного из подопечных детского дома может каждый на сайте "Дедморозим".
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Хорошие новостиХорошие новостиДед МорозПермский край
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