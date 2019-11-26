ФАС оштрафовала двух участников лекарственного картеля

Ранее антимонопольная служба признала, что данные фирмы нарушили закон о защите конкуренции при участии в 331 электронном аукционе на поставку лекарств и медизделий в государственные больницы.

"Целенаправленное антиконкурентное поведение компаний прослеживается не только в их участии в картельном сговоре, но и в даче взяток сотрудникам медучреждений. В целях препятствования такой незаконной деятельности и возможности рецидивов антимонопольный орган назначает ощутимые штрафы нарушителям и передает материалы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестного бизнеса", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.