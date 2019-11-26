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РИА Новости

ФАС оштрафовала двух участников лекарственного картеля

18:32 26.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала участников лекарственного картеля "Фирму Евросервис" и "Мега Фарма" на 283,5 миллиона рублей, говорится в сообщении службы.
"ЗАО "Фирма Евросервис" и ООО "Мега Фарма" заплатят 234 миллиона рублей и 49,5 миллиона рублей, соответственно. Сумма дохода участников картеля составила более 800 миллионов рублей. Решение антимонопольного органа поддержано судом апелляционной инстанции", - сказано в сообщении ФАС.
Ранее антимонопольная служба признала, что данные фирмы нарушили закон о защите конкуренции при участии в 331 электронном аукционе на поставку лекарств и медизделий в государственные больницы.
"Целенаправленное антиконкурентное поведение компаний прослеживается не только в их участии в картельном сговоре, но и в даче взяток сотрудникам медучреждений. В целях препятствования такой незаконной деятельности и возможности рецидивов антимонопольный орган назначает ощутимые штрафы нарушителям и передает материалы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестного бизнеса", - прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
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