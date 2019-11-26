На Урале депутата, чиновника и бизнесмена осудили за мошенничество

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Суд в Челябинской области во вторник приговорил за мошенничество на 24 миллиона рублей экс-начальника отдела дошкольного образования Миасского горокруга Татьяну Биеву к 2 годам колонии, а депутата местного собрания депутатов Николая Рындина и директора коммерческой организации Олега Клевлянника - к условным срокам, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, обвиняемые в 2017 году совместно подготовили подложные документы о стоимости нежилого помещения, на основании которых оно в дальнейшем было приобретено Миасским городским округом по завышенной стоимости для размещения детского сада. Преступными действиями осужденных был причинен ущерб бюджету более 24 миллионов рублей.

СК поясняет, что уголовные дела в отношении еще 3 участников преступления - бывшего главы муниципалитета, эксперта-оценщика и собственника здания - выделены в отдельное производство и рассматриваются в суде.

"Приговором суда Биевой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Рындину и Клевляннику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому. Также осужденным приговором суда установлена выплата штрафа в сумме 500 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.

Они признаны судом виновными в "мошенничестве", уточняется в сообщении.