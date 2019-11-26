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РИА Новости

На Урале депутата, чиновника и бизнесмена осудили за мошенничество

18:30 26.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Челябинской области во вторник приговорил за мошенничество на 24 миллиона рублей экс-начальника отдела дошкольного образования Миасского горокруга Татьяну Биеву к 2 годам колонии, а депутата местного собрания депутатов Николая Рындина и директора коммерческой организации Олега Клевлянника - к условным срокам, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, обвиняемые в 2017 году совместно подготовили подложные документы о стоимости нежилого помещения, на основании которых оно в дальнейшем было приобретено Миасским городским округом по завышенной стоимости для размещения детского сада. Преступными действиями осужденных был причинен ущерб бюджету более 24 миллионов рублей.
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СК поясняет, что уголовные дела в отношении еще 3 участников преступления - бывшего главы муниципалитета, эксперта-оценщика и собственника здания - выделены в отдельное производство и рассматриваются в суде.
"Приговором суда Биевой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Рындину и Клевляннику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому. Также осужденным приговором суда установлена выплата штрафа в сумме 500 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
Они признаны судом виновными в "мошенничестве", уточняется в сообщении.
Полиция
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Судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество осужденных на сумму более 14 миллионов рублей для полного погашения ущерба, причиненного бюджету, ранее ими добровольно возмещен ущерб в размере более 12 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
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УралСледственный комитет РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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