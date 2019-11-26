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РИА Новости

На юго-западе Москвы троллейбусы идут с задержками из-за ДТП

18:24 26.11.2019 (обновлено: 18:29 26.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТроллейбусы на улице в Москве
Троллейбусы на улице в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Троллейбусы на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Троллейбусы и автобусы следуют с задержками из-за ДТП на Профсоюзной улице в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.
"Из-за ДТП на Профсоюзной улице (между улицами Гарибальди и Намёткина) временно задерживаются троллейбусы №60 и автобусы №1, 41, 103, 113, 196, 246, 616, 648, 684, 721, С5. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Дежурная часть
13 ноября, 12:12
В Москве затруднено движение транспорта на Киевском шоссе из-за ДТП
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Анастасия Писарь, авария произошла неподалеку от станции метро "Новые Черемушки", из-за чего движение в районе затруднено. "На месте находятся оперативные службы для разбора ДТП", - уточнила она.
По ее словам, участников ДТП перемещают в безопасное место для оформления.
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Центр организации дорожного движения г. МосквыМоскваПроисшествия
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