На юго-западе Москвы троллейбусы идут с задержками из-за ДТП

"Из-за ДТП на Профсоюзной улице (между улицами Гарибальди и Намёткина) временно задерживаются троллейбусы №60 и автобусы №1, 41, 103, 113, 196, 246, 616, 648, 684, 721, С5. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.