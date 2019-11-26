На юго-западе Москвы троллейбусы идут с задержками из-за ДТП

"Из-за ДТП на Профсоюзной улице (между улицами Гарибальди и Намёткина) временно задерживаются троллейбусы №60 и автобусы №1, 41, 103, 113, 196, 246, 616, 648, 684, 721, С5. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Анастасия Писарь, авария произошла неподалеку от станции метро "Новые Черемушки", из-за чего движение в районе затруднено. "На месте находятся оперативные службы для разбора ДТП", - уточнила она.
По ее словам, участников ДТП перемещают в безопасное место для оформления.