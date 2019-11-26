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РИА Новости

Аббас заявил о готовности Палестины к диалогу с Израилем

18:20 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина готова к диалогу с Израилем, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху не верит в мир, поэтому с ним невозможно договориться.
"Мы неоднократно испытывали израильское руководство, в 1992 году впервые в течение 8 месяцев вели с ним диалог в обстановке абсолютной секретности. Была достигнута договоренность по соглашениям Осло, предусматривающим, в частности, создание временной палестинской администрации, определены вопросы, которые должны были быть включены в повестку дня будущих переговоров, таких как Иерусалим, беженцы, границы, безопасность ... Тогда израильскую сторону представлял Ицхак Рабин, который, к сожалению, через год после подписания ословских соглашений был убит от рук ультраправых экстремистов с подачи некоторых политических деятелей Израиля. Диалог между двумя сторонами был остановлен", - сказал Аббас.
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"Затем к власти пришел Биньямин Нетаньяху, который, по нашему мнению, не верит в мир и не хочет мира, поэтому с ним невозможно договориться. Мы готовы к диалогу с Израилем и его руководством на основе принципа двух государств, международной законности, резолюций ООН, в частности резолюции СБ 2334, которая была поддержана всеми странами, в том числе США, воздержавшимися при голосовании. Можно сказать, что резолюция была принята с американской подачи, когда уже заканчивалась эпоха Барака Обамы", - сказал президент Палестины.
Аббас отметил, что Палестина "целиком поддерживает данную резолюцию, выступает за двугосударственное урегулирование, за международную законность, готова поддержать любую резолюцию, принятую международным сообществом". При этом он выразил сожаление из-за того, что "нынешнее израильское руководство к этому не готово", отметив, что "израильского правительства сейчас просто нет".
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"В прошлом мы предприняли ряд попыток, пытаясь прийти к соглашению. Президент России Владимир Путин инициировал три попытки собрать нас вместе, меня и израильского премьер-министра, однако в последний момент он отказывался от встречи. Об этом нас информировал заместитель министра иностранных дел России М.Богданов, находившийся в этот период с нами на связи. Россия действительно стремилась организовать диалог между нами и израильтянами, но в последнюю минуту все срывалось из-за Биньямина Нетаньяху", - заявил Аббас.
"Тем не менее, мы по-прежнему возлагаем надежды на мировое сообщество, на израильское общество. В Израиле есть люди, стремящиеся к мирному урегулированию, и я верю, если им предоставят возможность действовать, а Америка устранится от мирного процесса, мы сможем найти с израильтянами нужное решение", - добавил он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Махмуд АббасБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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